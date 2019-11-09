Son Dakika Haberleri: Tokat otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tokat otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralı

Tokat otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralı

7 saat önce

Otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralıTokat'ta sollama yapan otomobille çarpışarak ters dönen traktördeki 2 kişi yarlandı.

Otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralı

Tokat'ta sollama yapan otomobille çarpışarak ters dönen traktördeki 2 kişi yarlandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tokat- Almus karayolu üzerinde Döllük köyü yakınında meydana geldi. Tokat yönüne giden Göğmen Yıldırım'ın (62) kullandığı 60 ES 333 plakalı otomobil, önünde seyreden İbrahim Boyraz (63) idaresindeki 60 AK 944 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada traktör sürücüsü Boyraz, yolun solunda bulunan köy yoluna dönüş için manevra yapınca, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan traktör yolun ortasına devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü İbrahim Boyraz ve yanındaki Kenan Eroğlu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücü Göğmen Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralı

İbrahim Boyraz, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:03 Kaynak: DHA
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