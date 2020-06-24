TOKAT Otopark cinayetine 1 tutuklama - Son Dakika

TOKAT Otopark cinayetine 1 tutuklama
Otopark cinayetine 1 tutuklamaTOKAT'ın Erbaa ilçesinde Tuncay Sağır'ın (31) tabancayla vurulup ölmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili şüphelilerden Ahmet Çiftçi tutuklandı.
Otopark cinayetine 1 tutuklama
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Tuncay Sağır'ın (31) tabancayla vurulup ölmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili şüphelilerden Ahmet Çiftçi tutuklandı. Vedat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay geçen hafta cumartesi günü ilçe merkezinde Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Tuncay Sağır, Ahmet Çiftçi ve Vedat K.ile birlikte Abdullah Erer'e (43) ait otoparka geldi. Otoparkın içindeki yazıhanede bir süre oturan Tuncay Sağır, Ahmet Çiftçi ve Vedat K. ile Abdullah Erer arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Abdullah Erer kavga sırasında tabancayla Tuncay Sağır'ı göğsünden vurarak yaraladı. Darp sonucu yaralanan Abdullah Erer ile tabancayla vurulan Tuncay Sağır olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaportacı olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Sağır burada doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Abdullah Erer ise ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Erer'in Tokat Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdullah Erer'i döverek hastanelik ettikleri belirlenen Vedat K. ve Ahmet Çiftçi adliyeye sevk edildi. Vedat K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet Çiftçi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:52 Kaynak: DHA
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