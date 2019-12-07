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Tokat öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı
6 saat önce
Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.?ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.?ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.?yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.?yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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