Son Dakika Haberleri: Tokat öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı
Son Dakika Güncel Tokat öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı - Son Dakika

Tokat öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı

6 saat önce

Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.?ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.?ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.?yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.?yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı

Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan emsal karar: Saklanan ayıplı üründe zaman aşımı olmaz
Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu yaptığı Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatıldı Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]