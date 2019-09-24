Son Dakika Haberleri: Tokat, polisinden kan bağışı
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Tokat, polisinden kan bağışı

40 dakika önce

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, günü birlik kurulan kan toplama merkezinde toplu kan bağışında bulundu.

Tokat, polisinden kan bağışı, System.String[]

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, günü birlik kurulan kan toplama merkezinde toplu kan bağışında bulundu.


Türk Kızılay'ının çağrısı üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde kan toplama merkezi oluşturuldu. 400'e yakın personelin destek vermesi beklenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, açıklamalarda bulundu. Müdür Topaloğlu, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Türk halkı yardımsever olduğunu burada bir kez daha gösterdi. Biz polis olarak hem insanların mallarını, canlarını koruyoruz. Hem de hastalanan, kana ihtiyacı olan insanlarımıza Türk Kızılayı'na kan vermek suretiyle yardımcı oluyoruz. Bu duyarlı davranışınızdan ve gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi - TOKAT

Kızılay, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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