Son Dakika Haberleri: Tokat Protokolünden Yeni Yıl Ziyaretleri

Tokat Protokolünden Yeni Yıl Ziyaretleri

1 saat önce

TOKAT Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri, uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tokat Protokolünden Yeni Yıl Ziyaretleri, System.String[]
TOKAT Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri, uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu yılbaşında görev yapan görevlileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Ozan Balcı ilk olarak kent merkezi girişinde Uzunburun mevkisinde bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek, polis ve jandarma ekipleriyle sohbet etti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Balcı, "Yaptığınız anlamlı bir görev. Soğukta milletin refahı, huzuru için yaptığınız görevi anlamlı ve önemli buluyorum. Emniyet ve jandarma iş birliği içerisinde. Gece gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden fedakarca çalışmanızdan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Allah kaza bela vermesin. Yaptığınız işler anlamlı ve önemli. Vatandaşımızın huzur, refah, mutluluğu ve esenliği için önemsiyoruz. Sizlere desteğimiz de tam. Kolaylıklar diliyorum. Yeni yılınız da kutlu olsun" dedi. Daha sonra il protokolü Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Program sonunda Vali Balcı, basın mensuplarının da yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulundu.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:45 Kaynak: DHA

Balcı, Tokat, Güncel
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