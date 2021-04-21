Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak sabitlediler - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yaklaşık 8 ay önce kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ahşap telefon direkleri tamir edilmeyince çevredekiler, kendi imkanlarıyla birini tahta çakarak sabitledi. Mahalle muhtarı Durmuş Er, yaptıkları başvurudan sonuç alamadıklarını, bazı direklerin de hasarlı durduğunu söyledi.

İlçe merkezinde yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Evyaba Mahallesi'nde 4 ahşap telefon direği, 8 ay önce kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı. Yapılan başvurulara rağmen kırılan direkler, yenileriyle değiştirilmedi. Mahalleli, kırılan direklerden birini, iki tarafına da tahta çakarak sabitledi. Mahallelinin kendisine sürekli kırık telefon direkleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten muhtar Durmuş Er, "Cadde üzerinde kırık 4 direk var. 2'sini tahtalarla tutturduk ama ne gelen var ne giden. Rüzgardan direkler sallanıyor. İnternette kopmalar oldu. Herkes mağdur, ben daha çok mağdurum. Gelen, giden 'Muhtarım, 8 aydır burası böyle olur mu?' diyor. Ben de bıktım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.