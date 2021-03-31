Tokat Sağlık Müdürü Sümbül'den "mutasyonlu virüs sokaktan çok aile içinde bulaşıyor" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Tokat Sağlık Müdürü Sümbül'den "mutasyonlu virüs sokaktan çok aile içinde bulaşıyor" değerlendirmesi Açıklaması

31.03.2021 10:59
Tokat Sağlık Müdürü Sümbül'den

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Tokat'ta İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, mutasyonlu virüsün sokaktan çok aile içinde bulaştığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Tokat'ta İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, mutasyonlu virüsün sokaktan çok aile içinde bulaştığını belirtti.

Kentteki Kovid-19 vakalarının son dönemde artması nedeniyle denetimler artırıldı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri ve görevliler, esnaf ve vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.

Sümbül, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında Türkiye genelinde kurallara uyulduğu dönemde vakaların oldukça düştüğünü söyledi.

Söz konusu dönemde Tokat'ta da vaka sayılarının azaldığını dile getiren Sümbül, "Son dönemde özellikle Karadeniz'de belirgin olmak üzere sayılar artmaya başladı. Bunun birçok nedeni var. Bunlardan biri, özellikle son zamanlarda tüm Türkiye'de artışı tetikleyen en önemli sebeplerden olan İngiliz mutasyonu olmak üzere mutasyonlar. Tokat ve Karadeniz'de mutasyon oldukça fazla." ifadesini kullandı.

Mutasyonlu virüsün bulaşıcılığının daha fazla olduğunu vurgulayan Sümbül, mutasyonlu virüsün eskiye oranla 8-10 kişiye bulaştığını, bunun da daha hassas olunması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

Sümbül, "Yüzdük yüzdük, kuyruğuna doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Özellikle aşılanmanın da artmasıyla, 'Biraz daha sabır' diyoruz. Çünkü yayılmada insanların gösterdiği hassasiyet daha önemli. Mutasyonlu virüsün en çok yayıldığı yerler, yakın ilişkiler." diye konuştu.

Sümbül, mutasyonlu virüsün sokaktan çok aile içinde bulaştığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutasyonlu virüs sokaktan çok aile içinde bulaşıyor. Akraba ziyaretlerinden bulaşıyor, ev içi temasta, komşu ilişkilerinde, taziyelerde... Taziyelerinizi mümkün olduğunca telefonla ya da ayaküstü yapın. Bir cenazeden sonra o cenazeye bağlı olarak birçok pozitif vaka çıkıyor. Cenazeye bağlı ölümler oluşabiliyor. Birbirimize zarar vermeyelim.

Sokakta maske takıyorlar, akraba ziyaretlerinde bir araya gelindiğinde evde maskeyi çıkarıyorlar. Tam tersi, eve girince maske daha çok önem arz ediyor. Mekan daraldığı için virüsün bulaşma ihtimali çok daha fazlalaşıyor. Havalar açacak. Sıcak arttığı zaman kapalı alanlarda sıkışıp kalma riskleri azalıyor. Kışın evleri havalandırmak zor oluyor. İnsanların balkon gibi yerlerde kurallara dikkat ederek görüşme şansları olacak."

Ülke olarak Kovid-19 ile mücadelede oldukça mesafe kat edildiğinin altını çizen Sümbül, aşı sayısının her geçen gün arttığını, biraz daha sabır gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sümbül, "Maske, mesafe ve hijyen kuralına daha sıkı uyalım. Akraba ziyaretleri yapmayalım. Zaruret olduğunda içeride kesinlikle maskeleri çıkartmayalım. İyi niyetle yaptığımız bir ziyaret komşumuzun, bir akrabamızın yoğun bakıma düşmesine veya ölmesine sebep olabilir. Kimseye sebep olmayalım." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü, Ahmet Sümbül, Karadeniz, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Sağlık Müdürü Sümbül'den 'mutasyonlu virüs sokaktan çok aile içinde bulaşıyor' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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