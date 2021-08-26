Tokat Sağlık Müdürü Sümbül, Kovid-19 aşılama oranında yüzde 75'i geçtiklerini açıkladı - Son Dakika

Tokat İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında yüzde 75'i geçtiklerini bildirdi.

Sümbül, AA muhabirine, ülke genelinde olduğu gibi Tokat'ta da Kovid-19 salgınına karşı sağlık çalışanlarının yoğun gayret ve çalışmalarıyla mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

Aşılamanın hastalığa karşı en önemli silahlardan biri olduğunu vurgulayan Sümbül, "Aşılanma oranları arttıkça toplumsal koruma artmakta ve salgın seyri hafiflemektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından aşılama oranlarına göre illerin risk seviyelerini belirten renk kodları oluşturulmuştu." dedi.

Aşıların ellerine ulaştığı ilk günden itibaren hummalı bir çalışma başlattıklarını anlatan Sümbül, "Devlet, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile özel hastanemiz dahil olmak üzere tüm hastanelerimizde, tüm aile hekimliği birimlerimize, ilçe sağlık müdürlüklerimiz, entegre hastanelerimiz, toplum sağlığı merkezlerimizde aşı çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü. Haziran ve temmuz ayı içinde çeşitli günlerde il merkezi ve ilçelerimizde halkımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlarda aşı çadırları kurularak talep eden birçok vatandaşımıza randevu almasına gerek olmaksızın aşı yapıldı." diye konuştu.

Sümbül, sağlık kuruluşlarına gelemeyen hastalar için de mobil aşı ekipleri kurulduğunu, adreslerine giderek aşılarını uyguladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretimin devamlılığını sekteye uğratmamak için organize sanayi bölgelerinde de mobil ekiplerimizle aşı uygulamaları yapıldı. İlimizin risk kodu 26 Temmuz'da turuncudan sarıya dönüştü. 11 Ağustos'ta il merkezimizde Valimiz Sayın Ozan Balcı, ilçelerimizde kaymakamlarımız önderliğinde eş zamanlı aşı farkındalığı çalışmaları yapıldı. İl ve ilçe meydanına aşı çadırı kurularak aşılama çalışmalarına hız verildi. Bu seferberlik ile sağlık kuruluşlarımızdaki aşılamanın yani sıra mobil ekiplerimiz ve aile hekimlerimizin iş birliğiyle köylerde aşılama çalışmaları da artırıldı. Yoğun gayretlerin ardından 351 bin kişinin aşılanmasıyla 1. dozda yüzde 75 aşılama oranıyla ilimizin sarı olan risk göstergesi, 25 Ağustos'ta maviye dönüştü."

Bu gelişmenin sevindirici olduğunu ancak bunun salgının bittiği anlamına gelmediğinin altını çizen Sümbül, "Yeni hedefimiz, ilimizde aşı hakkı tanımlanmış olan 468 bin kişinin tamamının aşılanmasıdır. Aşılama oranının artırılması, toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük önem arz etmektedir. Henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı da hem kendilerini hem sevdikleri için hemen randevularını alıp aşı olmaya davet ediyoruz. Rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına da uymaya özenle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.