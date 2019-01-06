Son Dakika Haberleri: Tokat, Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Tokat, Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

48 dakika önce

Tokat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi.

Tokat, Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü, System.String[]
Tokat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde sona eren yürüyüş, burada okunan duanın ardından son buldu. Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokatımızda da Sarıkamış şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası için Tokat bir bütün olarak yaşlı-genç demeden, kadın-erkek demeden bir ve bütün, tek yumruk olarak onların aziz hatıralarını yaşatmak, onlara şükran duygularımızı dile getirmek için yürüdük. Şehitliğimizi ziyaret ettik, Fatihalarmızı okuduk. Anadolu vatan olduğundan beri şehitlerimizin canıyla, kanıyla mayalanmıştır. Fedakarlıklarıyla buraya kadar gelmiştir. Şehitlerimize minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sarıkamış şehitlerimizin nezdinde bütün şehitlerimize rahmet diliyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:03 Kaynak: DHA

Balcı, Sarıkamış, Tokat, Güncel
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