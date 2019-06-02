Son Dakika Haberleri: Tokat şehidini uğurluyor
Son Dakika Genel Haber

Tokat şehidini uğurluyor

1 saat önce

Tokat şehidini uğurluyorTOKAT - Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı son yolcuğuna uğurlanıyor.

Tokat şehidini uğurluyor
TOKAT - Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı son yolcuğuna uğurlanıyor.
Tokat şehidini uğurluyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
İran, Aralık, Iğdır, Tokat, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi Osmanlı torunu Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanı oldu Çinliler Maraş dondurmasına merak saldı! Ülkelerinde dondurmacı açıyorlar Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 15:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat şehidini uğurluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]