Tokat şehidini uğurluyor
1 saat önce
Tokat şehidini uğurluyorTOKAT - Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı son yolcuğuna uğurlanıyor.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
şehidini uğurluyor
TOKAT - Iğdır
'ın Aralık
ilçesi İran
sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı
son yolcuğuna uğurlanıyor.
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
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