Tokat şehir müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor - Son Dakika

Tokat Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor

TOKAT Belediyesi tarafından, 1 yıl önce açılan ve kentin geçmişini yansıtan eserlerin yer aldığı Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor. Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir müze içerisinde plakalı bisikletin ve sadaka taşının dikkat çektiğini söyledi.

Tokat Belediyesince kent merkezindeki tarihi Sulusokak Bölgesi'nde 1 yıl önce açılan Şehir Müzesi yoğun ilgi görüyor. Müze içerisinde eski Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor. Müze içerisinde bulunan plakalı bisiklet ve sadaka taşı ise dikkat çekiyor.

160 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kent müzesini bir yılda 160 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir "Tokat Şehir Müzemiz Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun 2019 vizyon projeleri içerisinde yer alan Tokat'a kazandırılmış yeni merkezlerden birisidir. Tokat Şehir müzemiz, 2019 tarihi içerisinde 160 bin ziyaretçiye ulaşarak rekor bir ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunmakta. Müzemiz toplam 3 kattan oluşmakta. Üst katta etnografya bölümümüzde Tokat'ın yetiştirdiği ünlü şahsiyetler çalışmamız, Tokat'a ait gündelik nesne konulu çalışmamız var. Giriş katımızda bir sanat galerisi oluşturduk. Burada Tokat'ın Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı döneminde çekilmiş olan 336 karelik bir fotoğraf panosu var. Yine arka tarafında Tokat'a ait el sanatlarını görsel sanatları yerinde inceleyebileceğimiz bir sanat galerisi oluşturmuş bulunmaktayız. Eser sayımız şuanda 11 bin parçayı aşmış bulunmakta. Tarihi kentler birliğinden yılın en iyi müzeciliği ödülüne Tokat Şehir Müzemiz layık görüldü. Tokat'ta ziyaretçilerimizin en çok dikkatini çeken detay, Şehir Müzemizin tamamen ücretsiz olması. Tokat Şehir Müzemize gelen misafirlerimizin ücretsiz olduğunu duyduklarında bize karşı dönüşleri garip oluyor" dedi.

Şehir müzesi içerisinde kirişlere asılan plakalı bisikletin vatandaşların dikkatini çektiğini söyleyen Özdemir, "Tokat Şehir Müzemizin en dikkat çeken eserlerinden bir tanesi hemen arkamda görmüş olduğunuz zincirlerle asmış olduğumuz plakalı bisikletimiz. 1980'li tarihlere kadar ülke genelinde motorsuz taşıtlarda, hatta at arabalarında dahi plaka zorunluluğunun olduğu bilinmektedir. Merhum Fevzi Termeli'nin ailesi tarafından Tokat şehir müzemize bağışlanan plakalı bisiklet örneği, ziyaretçilerimizin en çok ilgisini çeken görsellerden birisidir. Tokat Şehir müzemizde şuanda görmüş olduğunuz bisikletimiz Termeli ailesi tarafından müzemize bağışlanmıştır. Ayrıca merhum Fevzi Termeli'nin vefat edinceye kadar baston olarak elinden düşürmediği bisikletidir" diye konuştu.

'SADAKA TAŞI İLGİ ÇEKİYOR'

Şehir müzesi içerisinde girişte bulunan Sadaka taşı hakkında bilgi veren Özdemir şöyle konuştu:

"Sadaka taşının kökeni Selçuklulara kadar dayanmaktadır. Özellikle camii, çarşı, hastane gibi yerlerde ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para, altın gibi kıymetli eşyaların bırakıldığı özel yerlerdi. Osmanlı döneminde genel anlamda derdini kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde sadaka taşının yanına geliyor, bu taştan parayı aldıktan sonra kalanını kendisi gibi ihtiyaç sahiplerini düşünerek bırakır ve sadaka bıraka kalbinden dua ederler. Görmüş olduğunuz sadaka taşı Tokat'ta Ali Paşa Cami bölgesinden alınarak şu anda Tokat Şehir müzemizde koruma altına alınmıştır."

'12 MESLEK GRUBUNUN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Tokat'ta meslek gruplarının gelecek nesillere aktarılması için Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykellerinin bulunduğunu söylen Özdemir "Tokat'ta bilinen meslek gruplarının tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu meslek gruplarında bilinen en iyi ustaların isimlerini levhalarla gelecek nesillere tekrar aktarmak için bir çalışmamız mevcut. Alt katta toplam 12 meslek grubunun tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu meslek gruplarındaki Tokat'ta bilinen en iyi ustaların isimlerini tekrar levhalarda gelecek nesillere aktarmak yad etmek amacı ile bir çalışma uyguladık. Geleneksel Tokat Bakırcılığı, geleneksel tokat yazmacılığı, demircilik, tenekecilik, dericilik olarak bilinen meslek grupları, saraçlık, yemenicilik gibi önemli meslek gruplarının tanıtımını yapmaktayız. Gerek vatandaşlarımızı gerek öğrenci gruplarının hiç bilmedikleri meslek grupları ile tanışması bizleri mutlu ediyor. Ayrıca bu meslek kollarındaki bilinen bilgileri gelecek nesle aktarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.