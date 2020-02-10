Tokat şehir müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- tamamı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat şehir müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- tamamı - Son Dakika

Tokat şehir müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- tamamı

6 saat önce

Tokat Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- TAMAMI.

Tokat Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- TAMAMI

Tokat şehir müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- tamamı

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu! Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:58:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat şehir müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor- tamamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]