Tokat Şehir Müzesi'nde uygulama bahçesi alanı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Müzesi'nde uygulama bahçesi oluşturduklarını bildirdi.

Eroğlu, Şehir Müzesi'nde yaptığı açıklamada, Tokat'ın bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Başkanlığı dönemlerinde en önemli eserlerden biri olan Şehir Müzesi'nin çok ciddi talep gördüğünü belirten Eroğlu, "Gerek şehir içinden gerekse şehir dışından gelenler tarafından oldukça beğenildi. Tokat'ın geçmiş yıllardaki bütün eserlerini, ticari yaşantısını burada görebilir, hissedebilirsiniz. Şehir Müzemize yeni eklemeyi düşündüğümüz alanı uygulama bahçesi yapacağız. Tokat'ın geçmişten itibaren hangi ürünlerle, hangi tarımsal aletlerle bugüne geldiğini burada sergileyeceğiz." dedi.

Tokat'ın endemik bitkilerini buraya ektiklerini dile getiren Eroğlu, "Kara saban, kağnı ve bunun gibi birçok tarım aletini de buraya getirerek çocuklarımıza ve misafirlerimize tanıtmış olacağız. Yine Tokat'a has ürünleri, meyveleri bu alanda yetiştirerek tadımlık şekilde sunacağız. Bu alan, Şehir Müzemizin tarımsal anlamda alanı olacak. Önümüzdeki ay içinde bu alanı hizmete açacağız." ifadesini kullandı.

Eroğlu, ayrıca tarihi bir havuzu da bu alana getireceklerini anlatarak, "Geçmişteki bağları ve havuzlarıyla Evliya Çelebi'nin övgüsüne mazhar olan Tokat'ın havuzunu bu alana monte ederek bir farklılığı gerçekleştirmiş olacağız. Şehir Müzemizdeki bu çalışma ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz." diye konuştu.