Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak - Son Dakika

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacakTOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan 11 bin parça eserin bulunduğu Tokat Belediyesi Şehir Müzesi yeniden ziyarete açıldı.

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan 11 bin parça eserin bulunduğu Tokat Belediyesi Şehir Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Kurulan termal kamera ile müzeye giren ziyaretçilerin ateşi kontrol edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gün önce kapatılan müze ve ören yerleri dün itibariyle açıldı. Kente Tokat Belediyesi tarafından 1,5 yıl önce açılan müze içerisinde, eski Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile kenti anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Müzemiz, Tokat'ı ziyaret etmeye gelen turizm dostlarımızla inşallah bundan sonra da çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiş olacak. Tokat Belediyesi Şehir Müzemiz, 2019 yılının 18 Şubat'ında açılmıştı, kapandığı tarihe kadar da burası çok güzel bir hizmet vermişti. Yaklaşık 180 bine yakın insan da bu şehir müzemizi gezmişti. Şimdi tekrardan eski günlerine, eski canlılığına kavuşacak" dedi.

'YENİ BİR SOSYAL HAYATIMIZ VAR'

Yeni bir sürece girildiğini ve yeni bir sosyal hayatın olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bunun üç tane de kuralı var. Mesafe, maske, kişisel ve genel temizlik diyebiliriz. Bu anlamda biz de bu müzemizi bu anlatmış olduğumuz çerçevede gelenlere maske takma zorunluluğu ile maske taktırıp gezdireceğiz. İkincisi gelen misafirlerimize sosyal mesafe kuralını koymak sureti ile geziyi sağlayacağız. Üçüncüsü de temizlik hususu. Hem buranın günlük dezenfekte edilmesi, hem girerken kişisel el hijyenleri ile insanların ellerini dezenfekte etmeleri, bütün bunlar sağlanacak. Bunların yanında bir diğer kıriter ise ateş. Ateşle ilgili de termal kameramız var. Bu termal kamerayı da müzemize koyduk. Termal kameradan geçen insan vücut ısısı anlık olarak çıkıyor. Böyle güzel bir çalışmayı da burada başlatıyoruz. Bu almış olduğumuz önlem ve kriterlerle de şehir müzemiz şehirdeki insanlara hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak

Tokat Belediyesi, Koronavirüs, Termal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Barcelona'nın koronavirüs 5'i futbolcu 7 kişinin test sonuçlarını gizlediği iddia edildi Barcelona'nın koronavirüs 5'i futbolcu 7 kişinin test sonuçlarını gizlediği iddia edildi         
22:36
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe         
22:21
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi         
22:15
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun         
22:02
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı         
21:59
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi         
21:57
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm         
21:53
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor         
21:44
Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza Macaristan Futbol Federasyon'undan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza         
21:24
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı         
21:06
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı         
20:53
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı         
20:38
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu         
20:36
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı         
20:35
Vali'nin çalışmalarla ilgili Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi         
20:31
Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi Faslı yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi         
20:15
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı         
19:55
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı         
19:55
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti         
19:50
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor         
19:15
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi         
19:05
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 22:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Şehir Müzesi termal kamerayla ziyaretçi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]