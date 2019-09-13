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Tokat şehir müzesine uygulama bahçesi

1 saat önce

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Müzesinde uygulama bahçesi oluşturacaklarını söyledi.

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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şehir Müzesinde uygulama bahçesi oluşturacaklarını söyledi.


Tokat Belediyesi tarafından Sulu Sokak Çarşısında hayata geçirilen şehir müzesinde yeni bir uygulama için adım atıldı. Şehir müzesinin arka tarafındaki alanda Tokat'ın meyvelerinin, tarımsal ürünlerinin yetiştirileceği uygulama bahçesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın Türkiye'de bir ilk olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Şehir Müzemize yeni eklemeyi düşündüğümüz alanı uygulama bahçesi yapacağız. Tokat'ın geçmişten itibaren hangi ürünlerle, hangi tarımsal aletlerle bugüne geldiğini burada sergileyeceğiz. Tokat'ın endemik bitkilerini ektik. Kara saban, kağnı ve bunun gibi birçok tarım aletlerini buraya getirerek çocuklarımıza ve gelen misafirlerimize tanıtmış olacağız. Yine Tokat'a has ürünleri, meyveleri bu alanda yetiştirerek buradan tadımlık şekilde sunacağız. Bu alan Şehir Müzemizin tarımsal anlamda bir alanı olacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu alanı hizmete açacağız" dedi.


Başkan Eroğlu, tarihi bir havuzunda bu alana getirileceğini ifade ederek, "Geçmişteki bağları ve havuzlarıyla Evliya Çelebi'nin övgüsüne mazhar olan Tokat'ın havuzunu bu alan monte ederek bir farklılığı gerçekleştirmiş olacağız. Şehir Müzemizdeki bu çalışma ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bölgemize ve Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - TOKAT

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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