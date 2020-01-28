Tokat Şehir Müzesini 168 binin üzerinde ziyaretçi gezdi - Son Dakika

Tokat Belediyesince yaptırılan Tokat Şehir Müzesi'ni açılışından bu yana 168 binden fazla kişi ziyaret etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle yapılan ve geçen yıl 18 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla açılan Tokat Şehir Müzesi, kentin tarihini yansıtıyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müze, bünyesinde önemli eserlerin yanı sıra kültürel ürünleri de barındırıyor.

Müze sorumlusu arkeolog İbrahim Çetin, AA muhabirine, 3 katlı müzede kentle ilgili pek çok eserin sergilendiğini söyledi.

Müzenin alt katında geçmişten günümüze insanların uğraştığı el sanatlarını ve meslekleri canlandırdıklarını belirten Çetin, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından tamamlanan müzenin 4 bin metrekare civarında kapalı alana sahip olduğunu vurguladı.

Çetin, müzenin açıldığı tarihten bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördüğünü dile getirerek, "Müzemiz bugüne kadar 168 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Misafirlerimiz arasında Almanya, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenler var." dedi.

Müzenin Tokat'ın 500 yıllık tarihini yansıttığına işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Yaşayan bir Osmanlı Çarşısı var. Burada bakırcılardan yazmacılara kadar 12 geleneksel el sanatı, bal mumu heykeller ve kullandıkları eşyalarla canlandırılıyor. Ayrıca Gazi Osman Paşa, İbni Kemal, Danişment Melik Ahmet Gazi gibi önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykelleri var. Ziyaretçileri her bir katında farklı bir tarihi yolculuğa çıkaran bir müze."