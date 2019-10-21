Son Dakika Haberleri: Tokat şehit piyade uzman onbaşı sefa fındık, memleketi tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı 1
Son Dakika Güncel Tokat şehit piyade uzman onbaşı sefa fındık, memleketi tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı 1

Tokat şehit piyade uzman onbaşı sefa fındık, memleketi tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı 1

54 dakika önce

Tokat Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı 1.

Tokat Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı 1

Tokat şehit piyade uzman onbaşı sefa fındık, memleketi tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı 1

Piyade, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:49 Kaynak: DHA
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