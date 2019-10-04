Tokat-şehit uzman çavuş kadri seçgin son yolculuğuna uğurlandı-2
2 saat önce
Şehit Uzman Çavuş Kadri Seçgin son yolculuğuna uğurlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
TOKAT-Şehit Uzman Çavuş Kadri Seçgin son yolculuğuna uğurlandı-2
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