Son Dakika Haberleri: Tokat-şehit uzman çavuş kadri seçgin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Tokat-şehit uzman çavuş kadri seçgin son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Şehit Uzman Çavuş Kadri Seçgin son yolculuğuna uğurlanıyor.

TOKAT-Şehit Uzman Çavuş Kadri Seçgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Tokat-şehit uzman çavuş kadri seçgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:32 Kaynak: DHA
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