Son Dakika Haberleri: Tokat Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın Cenazesi Tokat'a Getirildi

Tokat Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın Cenazesi Tokat'a Getirildi

32 dakika önce

Tokat Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın cenazesi Tokat'a getirildi(Tür: Yurt)

Tokat Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın cenazesi Tokat'a getirildi

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

Tokat, Mehmet Han, Güncel
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