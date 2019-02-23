Tokat Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın Cenazesi Tokat'a Getirildi
32 dakika önce
Tokat Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın cenazesi Tokat'a getirildi(Tür: Yurt)
Tokat
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han
'ın cenazesi Tokat'a getirildi
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:08 Kaynak: DHA
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