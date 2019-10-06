Tokat şehit uzman çavuş türk, son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse TIR'ın çarptığı kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk (26), memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri midibüse aynı yönde ilerleyen TIR'ın arkadan çarpması sonucu kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, Şanlıurfada'ki törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Bir yıl önce evlenen ve 4 aylık hamile olan şehidin eşi Kezban Türk de aynı uçakla Tokat'ta geldi. Şehit eşi bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Mustafa ve Semiha Türk çiftinin 6 çocuğundan 4'ncüsü olan şehit İsmail Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan alınarak Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Türk'ün naaşı daha sonra Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Bu sırada annesi Semaha Türk, İsmail, yavrum diyerek gözyaşı döktü. Ormandibi köyü meydanında sağanak yağmur altında şehit için kılınan cenaze namazına, Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile şehidin ailesi ve yaklaşık bin kişi katıldı.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk, köy mezarlığında toprağa verildi.