TOKAT Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda boğuldu

TOKAT'ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren lise öğrencisi Efe Yasin Altıparmak (16) boğuldu.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, ilçe merkezi yakınından geçen Kelkit Çayı kenrında meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte Kelkit Çayı kenarında bulunan kum ocaklarının malzeme aldığı bölgeye serinlemek için giden lise 1'inci sınıf öğrencisi Efe Yasin Altıparmak suya girdi. Altıparmak, suya girdiği esnada zeminde oluşan balçığa ayağı saplandı. Altıparmak'ın çırpınışlarını fark eden arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri Efe Yasin Altıparmak'ın suya girdiği bölgede cansız bedenine ulaştı. Altıparmak'ın olay yerine gelen ailesi ise fenalık geçrdi. Sudan çıkartılan Altıparmak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.