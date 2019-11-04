Son Dakika Haberleri: Tokat servis minibüsü otomobille çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı
Son Dakika Güncel Tokat servis minibüsü otomobille çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

Tokat servis minibüsü otomobille çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

7 saat önce

Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıTOKAT'ın Niksar ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Niksar ilçesi Şahinli- Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. Niksar'dan Erbaa ilçesine giden Latif Koçer yönetimindeki 60 M 6299 plakalı tekstil firması işçilerini taşıyan servis minibüsü, Mahmudiye köyü sapağından çıkan Hüseyin Önder (65) yönetimindeki 60 NU 114 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Önder olay yerinde hayatını kaybederken, servis içerisinde bulunan 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin Önder'in cansız bedeni ise otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tokat servis minibüsü otomobille çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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