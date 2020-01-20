Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

TOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek(53) kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden 60 S 0028 plakalı boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi civarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kalan aracın sürücüsü Kerçek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün kalp krizi geçirdiği saptandı. Servis minibüsü ise aslı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.