Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

12 dakika önce

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldüTOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek(53) kaldırıldığı hastanede öldü.

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

TOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek(53) kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden 60 S 0028 plakalı boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi civarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kalan aracın sürücüsü Kerçek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün kalp krizi geçirdiği saptandı. Servis minibüsü ise aslı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

Tokat seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

Şahin Tepesi, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
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