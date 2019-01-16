Tokat-Sivas Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Tokat genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı engelliyor.

Tokat genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı engelliyor.



Tokat-Sivas kara yolunun Kızıliniş ve Yatmış mevkileri ile Çamlıbel Geçidi'nde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.



Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım sağlanamıyor.



Kayan araçları vatandaşlar halatla kurtarmaya çalışırken, yolda kalan yolcu otobüsleri ve araçlar, ekiplerin bölgeye sevk edilmesini bekliyor.



Polis ekipleri, Sivas yönüne zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

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