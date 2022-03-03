Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

03.03.2022 09:52
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Tokat-Sivas kara yolu yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapatıldıTokat'ta sabah saatlerinde yağmur yağışının ardından bastıran kar yağışı etili oldu.

Tokat- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapatıldı

Tokat'ta sabah saatlerinde yağmur yağışının ardından bastıran kar yağışı etili oldu. Lapa lapa kar yağışı nedeni ile kent kısa sürede beyaza büründü. Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevki ile 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde yoğun kar yağışı nedeni ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri Geyraz Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu önünde uygulama yaptı. Ağır tonajlı araçların yanı sır otomobillerin yola çıkmasına izin verilmedi. Tokat- Niksar kara yolu dönekse mevkide tırın makas atması sonucu yol trafiğe kapandı. Onlarca araç yolda kaldı. Reşadiye ilçesinden geçen uluslararası D-100 kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Araç sürücüleri yoğun kar yağışı altında zincir taktı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

(Nurhan İçmez-İHA)

Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

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Tragger, Sivas, Tokat, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat - Sivas kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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