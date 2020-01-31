Tokat-Sivas kara yoluna ağır tonajlı araç girişleri durduruldu - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışının etkisini arttırması sonrasında ağır tonajlı araçların Tokat- Sivas kara yoluna çıkışları durduruldu.



Tokat'ta dün akşam saatlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdığı Tokat-Sivas kara yolunun trafiğe açık kalması için ağır tonajlı araçların tedbir maksadıyla yola çıkmasına izin verilmedi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarında trafik polisleri tarafından bekletilen araçların kara yollarından gelecek bilgi sonrasında geçişlerine yeniden izin verileceği öğrenildi.



Geçişine izin verilmeyen araçlar arasında deprem bölgesine yardım götüren çekicilerin de bulunduğu bölgede kara yolları ekiplerinin yolu açık tutmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. - TOKAT