Tokat-Sivas kara yolunda buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika

Tokat-Sivas kara yolunda buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı

6 saat önce

Tokat-Sivas kara yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı ekiplerin yola çıkmasına izin verilmezken uzun kuyruklar oluştu.

Tokat-Sivas kara yolunda buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı, System.String[]

Tokat- Sivas kara yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı ekiplerin yola çıkmasına izin verilmezken uzun kuyruklar oluştu.


Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yerine soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu yolda buzlanma meydana geldi. Birçok maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yolda trafik ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Ekipler, Geyraz Mahallesinde bir benzin istasyonu önünde ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Elazığ'a yardım malzemesi ve konteyner götüren araçlarında arasında bulduğu araçlar yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Otomobil ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verildiği Tokat-Sivas kara yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde de buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi. - TOKAT

Sabah, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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