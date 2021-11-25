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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

25.11.2021 09:12

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

Polis ekipleri, yağış dolayısıyla araçları kent merkezinin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonu önünde bekletti.

Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de Karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açılan yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Polis, Sivas, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika


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