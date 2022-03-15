Tokat- Sivas kara yolu
Ekiplerin kar temizleme çalışmaları
Araçların geçişi Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kar yağışının sürdüğü Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Tipinin etkili olduğu bölgelerde sürücüler güçlükle ilerliyor.
Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika