Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika
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Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

15.03.2022 10:05

Tokat-Sivas kara yolu Ekiplerin kar temizleme çalışmaları Araçların geçişi Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Tokat- Sivas kara yolu

Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

Araçların geçişi Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar yağışının sürdüğü Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Tipinin etkili olduğu bölgelerde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

YORUMLAR
500
Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu Kentte etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu Kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor Kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika
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