Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar yağışının sürdüğü Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde sürücüler güçlükle ilerliyor. Kızıliniş bölgesinde buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.