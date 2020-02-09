Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama - Son Dakika

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama

6 saat önce

Sivas kara yolunda tipi nedeni ile kar küreme çalışması yapıldı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama, System.String[]

Sivas kara yolunda tipi nedeni ile kar küreme çalışması yapıldı.

Tokat'ta dün geceden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışının yerine tipiye bırakmasıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolu ekipleri yolun trafiğe kapanmasını önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu karayolu trafiğe açıldı.

Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı
Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 05:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]