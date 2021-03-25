Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında araçları bir benzin istasyonu önünde bekletti. Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

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