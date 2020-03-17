Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

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Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oluyor
6 saat önce
Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: AA
Tokat- Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kara yolunun Arpancık ve Çamlıbel mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolun açık kalması için çalışma yürüttü.
Tipinin de etkili olduğu bölgede sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken ekiplerin, ulaşımda herhangi bir sıkıntı olmaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdüreceği belirtildi.
Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
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