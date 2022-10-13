Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi - Son Dakika
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Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi

13.10.2022 11:18
Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi

Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler, trafik güvenliği kapsamında denetlendi.

Tokat- Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler, trafik güvenliği kapsamında denetlendi.

Pancar toplama merkezi olan bölgede yapılan denetimlerde İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktör sürücülerine uymaları gereken kuralları hatırlatarak reflektör yakmalarını istedi, sürücüleri traktörlerindeki eksiklikler konusunda uyardı.

Bölge Trafik Şube Müdürü Habip Aksar ve komiser yardımcısı Coşkun Çırakoğlu da denetime katıldı.

Aksar, AA muhabirine, kentin en büyük pancar toplama merkezinde trafik denetimi yaptıklarını söyledi.

Bütün araçlara ve sürücülere yönelik denetimlerinin devam ettiğini anlatan Aksar, şu uyarılarda bulundu:

"Pancar toplama merkezlerinin bulunduğu alanlarda traktörlerin hızlarının düşürülmesi konusunda bazı çalışmalar yapıldı. Kavşak düzenlemesi yapıldı. Yollarımız tek şeride düşürüldü. Bu noktada traktör sürücülerimize büyük görevler düşmekte. Hız kurallarına uymalarını istiyoruz. Bütün sürücülerimiz için de geçerli. Traktörlerimizin sigorta ve muayenelerinin yapılmasını istiyoruz. Güvenlik kabini olmayan traktörlerin mutlaka güvenlik kabini ayarlamaları gerekiyor. En hassas oluğumuz konu traktörlerin görünürlüğünü sağlamak. Hem flaşörlerin uygunluğu, römorklardaki flaşörlerin tam olması konusunda eğitimlerimiz devam etti. Ceza yaptırım işlemlerimiz oldu. Bizim amacımız ceza yazmaktan ziyade bunun eğitimini vermek."

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat-Sivas kara yolunda pancar taşıyan traktörler denetlendi - Son Dakika
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