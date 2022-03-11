Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika
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Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

11.03.2022 09:52
Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle tır ve ağır vasıta araçları kent merkezinin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda bekleterek, geçişe kontrollü izin veriyor.

Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

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Akaryakıt, Sivas, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika
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