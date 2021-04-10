Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli - Son Dakika

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Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde polis ekipleri, sadece kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçlar bekletildi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.