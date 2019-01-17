Tokat-Sivas Kara Yolunda Ulaşımda Aksama

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.



Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunun Kızıliniş ve Yatmış mevkileri ile Çamlıbel geçidinde çok sayıda araç kara saplandı.



Sürücülerinin araçlarını bıraktığı yolda polis ekipleri, kontrollü olarak geçişe izin veriyor.



Ekipler, çok sayıda tırı da bir benzin istasyonunda bekletiyor.

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