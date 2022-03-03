Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika
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Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

03.03.2022 10:44
Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksama meydana geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksama meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu Çamlıbel Geçidi'nde, araç trafiğinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kent çıkışında da trafik polislerince bir süre araç geçişine izin verilmedi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası tır harici diğer araçların geçişi sağlandı.

Kent genelinde kar yağışı devam ederken Reşadiye- Koyulhisar kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bazı araçların mahsur kaldığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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Tragger, Sivas, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Son Dakika


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