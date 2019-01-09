Son Dakika Haberleri: Tokat-Sivas Kara Yolunda Zorlu Bekleyiş

Tokat-Sivas Kara Yolunda Zorlu Bekleyiş

1 saat önce

Tokat'ta Sivas yönüne gidecek tırlar yoğun kar nedeniyle bekletilirken, yolda kalanlara kumanya dağıtıldı.

Tokat-Sivas Kara Yolunda Zorlu Bekleyiş, System.String[]
Tokat'ta Sivas yönüne gidecek tırlar yoğun kar nedeniyle bekletilirken, yolda kalanlara kumanya dağıtıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Tokat'ta kapanan yollar ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkisinde Karayollarına ait küreme araçları aralıksız çalışıyor. Bazı araçların kara saplandığı bölgede, AFAD ekipleri gece yolda kalanlara kumanya dağıttı.

Polis ekipleri Sivas yönüne gidecek tır ve çekicileri bir benzin istasyonunda bekletiyor.

İstasyonda bekleyen sürücülerden Aydın Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşamdan beri burada bekliyoruz. Devletimiz sağ olsun çorbamızı verdi. Karayolları ekiplerince yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.

Karla kaplı rampayı çıkmaya çalıştı

Kar nedeniyle araçlar yollarda kalırken ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

Köyüne gitmek isteyen ancak aracı karla kaplı rampada kaymasın diye iki arkadaşını kaputun üzerine oturtan sürücü, uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Çamlıbel, Kar, Tokat, Sivas, 3. Sayfa
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