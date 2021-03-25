Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı - Son Dakika

Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
25.03.2021 09:55
Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattıTOKAT- Sivas kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tokat- Sivas karayolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı
TOKAT- Sivas kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak sabah karşı yerini kar yağışına bıraktı. Tokat - Sivas Karayolu üzerinde ise karla birlikte tipi de etkili oldu. Bölgede yüksek tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, sadece kar lastiği bulunduran ağır tonajlı araçlar, kamyon ve otomobillerin seyrine izin verdi. Yolun kayganlaştığı Kızıliniş mevkisinde ise bir otomobil virajı alamayarak şarampole devrildi. karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.
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