Tokat-Sivas Karayolunda tipi - Son Dakika
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Tokat-Sivas Karayolunda tipi

6 saat önce

Tokat-Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Tokat- Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.


Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat'ı Sivas'a bağlayan 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız mesai yaptı. Şehrin ana arterlerinde yollar ulaşıma açıkken, birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. - TOKAT

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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