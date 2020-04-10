TOKAT Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti - Son Dakika

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TOKAT Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti
6 saat önce
Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2)KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİTokat Devlet Hastanesinde yapılan otopside karbonmonoksitten zenirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2)
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopside karbonmonoksitten zenirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Doğan'ın cenazesi Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:00 Kaynak: DHA
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