Su biriken caddedeki hafif ticari araç, yayalara geçit oldu - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yoldaki su birikintisi nedeniyle karşıya geçemeyenler belediyeye ait hafif ticari aracın arka kapılarını kullandı. Aracın yayalara geçit vazifesi yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sermet Durmuşoğlu Caddesinde sağanak sonrası yağmur suyu sebebiyle yolun karşısına geçmeye çalışanlar zorluk yaşadı. Vatandaşların yardımına belediyeye ait hafif ticari araç yetişti. Akıntının olduğu yerde duran aracın kızaklı arka kapıları açılarak geçide dönüştürüldü. Yayalar suya temas etmeden aracın içinden yolun karşısına geçti. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.