Son Dakika Haberleri: Tokat su kuyusuna düşen inek öldü
Son Dakika Güncel Tokat su kuyusuna düşen inek öldü

Tokat su kuyusuna düşen inek öldü

8 saat önce

Su kuyusuna düşen inek öldüTOKAT'ın Zile ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.

Su kuyusuna düşen inek öldü

TOKAT'ın Zile ilçesinde su kuyusuna düşen inek öldü.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılca köyünde yaşandı. Mustafa Sayar'a ait inek otlandığı sırada, köydeki 5 metre genişliğinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusunun içerisine düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark edenler Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, su kuyusundaki ineği kepçeye bağladıkları ip yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İneğin düşme sonucu öldüğü belirlendi.

Tokat su kuyusuna düşen inek öldü

Zile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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