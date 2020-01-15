Tokat sulusaray'da ilçe halkının bağışları ile müze kuruldu - Son Dakika

Sulusaray'da ilçe halkının bağışları ile müze kuruldu

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü 'nün girişimi ve yöre halkının eşya bağışıyla 'Geleneksel Yaşam Müzesi' kuruldu.

İlçeye bağlı 14 köyden bağış yöntemi ile küpler, mutfak ve tarım aletleri, radyolar, lüks lambaları, av tüfekleri, dokuma makineleri, kağnı, telefonlar ve bozuk paralar olmak üzere yaklaşık 500 parça eşya toplandı. Toplanan eşyalar ilçe merkezinde oluşturulan Geleneksel Yaşam Müzesinde sergilenmeye başladı.

Geleneksel yaşamı, gelecek nesillere aktarılması için müze fikri geliştirdiklerini söylen Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalışıyoruz. İşin en güzel yanı burada 500'e yakın parçamız var. Tamamı bağışla elde edildi. Burada herkesin bir alın teri, yaşam geçmişi, bütün parçaların bir tarihi ve yaşanmışlığı var. Müzeyi orijinal kılan bu değerli yanıdır. Tamamı insanlarımızın kendi kullandığı eski eserlerdir. Burada tarım aletleri, mutfak, yaşam aletlerimiz var. İnsanların hayatlarında kullandıkları tüm eşyalar müzemizde mevcut" dedi.

Müze çok değerli parçaların da bulunduğunu ifade eden Kaymakam Baycar, "Bir kahve makinemiz var. Tam tarihi bilinmemekle beraber 300 yıla yakın geçmişi olduğunu düşünmekteyiz. Bunun yanında eski bir tüfeğimiz var. Barutu üsten konuluyor. Ayrı bir mermi koyma yeri yok. Bunun da 250 ile 300 yıllık bir geçmişi olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca tamamen çivisiz olan beşiğimiz var. Hiç bir çivi kullanılmamış, 200 yılın üstünde bir geçmişi var. İlçe esnaflarımızdan Bahattin Uygun'un tarafından bağışlanan 300 yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz terazimiz var" dedi.

Kaymakam Baycar, meraklıları müzeyi ziyarete davet etti.