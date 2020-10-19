Tokat'ta, 1,5 milyar lira maliyetli bölünmüş yol çalışması sürüyor - Son Dakika

TOKAT'tan Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan bölünmüş yol çalışması sürüyor. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 1,5 milyar lira maliyeti olan yolun 2021 yılında açılacağını söyledi.

Tokat'ta sıklıkla kazaların yaşandığı Tokat-Niksar karayolu güzergahında, 2013 yılında başlatılan yeni bölünmüş yol çalışması devam ediyor. Dar ve virajlı olması nedeniyle trafikte sıkıntıların yaşandığı Tokat-Niksar karayolunda yapılan çalışmayla hem mesafe kısalacak, hem de vatandaşlar daha güvenli yolculuk yapabilecek. 44 kilometrelik yolun yolun 31 kilometrelik kısmında asfalt çalışmaları tamamlandı.Kalan kısım için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Yolumuzun 31 kilometrelik kısmı tamamlandı. Kalan 13 kilometrelik kısmında çalışmalarımız devam ediyor. Kalan bölümde 11 kilometrenin yapım şartları çok zor. Burada bir vadinin içerisinde çalışılıyor. Burada yeni su kanalları yapılıyor. Buraya 6 tane köprü yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 milyar lira maliyeti olacak bu yolumuzun. İnşallah 2021 yılında yolumuzu tamamlayarak hizmete açacağız. İç Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'e gidecek olan araçların büyük bir kısmı bu yolu kullanacak" diye konuştu