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Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi

09.06.2021 15:35

- Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

- Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi

TOKAT - Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki kazayla ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Turhal ilçesine bağlı Elamış Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında yaşanan göçük sonrasında soruşturma başlatıldı. 1 işçinin öldüğü olayla ilgili olarak aralarında teknisyen, iş güvenliği uzmanı ve vardiya şefinin olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şahıslar Turhal Adliyesi'ne sevk edildi.

Tokat Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür ise Kazancı Köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi
Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi
Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi
Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi

Hisarcık, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 1 işçinin öldüğü maden kazasında 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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