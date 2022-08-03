Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı

03.08.2022 15:31
Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı

TOKAT'ta, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaralayan Fatma G.'nin (26) kullandığı silahı, polis arkadaşının evinden izinsiz aldığı belirlendi.

TOKAT'ta, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldüren, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaralayan Fatma G.'nin (26) kullandığı silahı, polis arkadaşının evinden izinsiz aldığı belirlendi. Fatma G. adliyeye sevk edilirken, polis hakkında da işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Fatma G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Yıldız ve E.D. yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

CİNAYET TABANCASI POLİSE AİT ÇIKTIFatma G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi. Polis hakkında işlem başlatılırken, Fatma G., emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermedi. Fatma G.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Batuhan Yıldız'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yıldız, Ali Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Çeçenistan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Eski nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca, polise ait çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement