Tokat'ta 10 aylık bebek poşet yüzünden boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta 10 aylık bebek poşet yüzünden boğularak hayatını kaybetti

Tokat'ta 10 aylık bebek poşet yüzünden boğularak hayatını kaybetti

29.06.2023 19:00

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 ekipleri bebeği hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti. Ablasının, anne ve babasına söylemesi üzerine aile durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 10 aylık Havva'yı Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 10 aylık bebek poşet yüzünden boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta 10 aylık bebek poşet yüzünden boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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